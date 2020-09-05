Названы вакансии с зарплатой выше 100 тысяч рублей 

Эксперты проанализировали, кому в России предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РГ со ссылкой на рекрутинговый портал HeadHunter.

«Лидеры по числу высокооплачиваемых не Москва и Петербург, как можно было бы подумать, а регионы Крайнего Севера. На Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%, в Магаданской области — 19,1%, в столице таких лишь 18,3%», — рассказали аналитики.

Чаще всего зарплату от 100 тысяч предлагают представителям высшего менеджмента (37% вакансий), добытчикам сырья (31,5%), IT-специалистам (23,4%) и строителям (14%).

В частности, высокие оклады предлагают соискателям на пост диджитал-маркетолога в Петербурге (100-250 тысяч), начальника участка на железной дороге (100-300 тысяч).

Так же высоко оплачиваются должности начальника производства в цехе мягкой мебели в Новосибирске, и главного зоотехника в Красноярском крае.

Технолог деревообрабатывающего производства в Ленобласти может претендовать на 125 тысяч рублей. Чуть меньше — 120 тысяч рублей — предложат участковому геологу в Забайкалье.

Технологу мясопереработки во Владивостоке и технологу сырного цеха в Твери предлагают от 150 тысяч рублей в месяц.

От 300 тысяч рублей платят iOS разработчику и главному врачу стоматологической клиники в Москве, а также директору по маркетингу в Ульяновске.