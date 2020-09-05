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Как получить от банков больше денег 

Мария Иванова 1 час назад
Как получить от банков больше денег
Фото: depositphotos.com
Портал «Банки.ру» сравнил доходность по различным банковским продуктам и рассказал, что покупать облигации выгоднее, чем открывать вклад.
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В качестве примера портал привел Газпромбанк, где ставка по годовому вкладу «Успех» составляет 4,5 процента годовых. Этот же банк выпустил облигации, доходность которых на треть выше — 5,95 процента годовых.
«Банки.ру» напомнили, что и облигация, и вклад — это долг банка перед клиентом. Доходность облигаций выше, так как их легче размещать и они не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
Приобрести и продать облигации можно через брокера на бирже без потери дохода.
«Банки.ру» посоветовали обратить внимание на интенсивность торгов на Московской бирже перед покупкой облигаций.

«Хорошо, если по бумаге проходит хотя бы несколько десятков сделок в день», — подчеркнул портал.

Как сообщал «Рамблер», ранее опрошенные РБК эксперты рассказали о способах сделать ипотеку более дешевой.
По их словам, некоторые застройщики готовы взять на себя оплату процентов в течение определенного срока. Их программы позволяют клиентам получить жилье в кредит «по цене» от 0,01 до двух процентов на срок от нескольких месяцев до двух лет.
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Комментарии
Личный счет , Газпромбанк , Агентство по страхованию вкладов , Московская биржа , Banki.ru , РБК
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