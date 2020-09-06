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Названы регионы — лидеры России по уровню занятости населения 

RT на русском 2 часа назад
Названы лидирующие по уровню занятости регионы
Фото: ТАСС
Во II квартале 2020 года лидером по занятости населения старше 15 лет среди регионов России стал Чукотский автономный округ — там уровень занятости составил 74,3%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился RT.
На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (71,7)%. Далее идут Магаданская область (68,4%), Ханты-Мансийский автономный округ (67,9%) и Камчатский край (67,7%).
Самый низкий уровень занятости зафиксирован в Северной Осетии (39,2%), Дагестане (43,2%), Карачаево-Черкесии (45,4%), Туве (49,2%), Адыгее (49,7%) и Ингушетии (49,9%).
В Москве и Санкт-Петербурге занятость населения за указанный период составила 66,3% и 65,5% соответственно.
В среднем по стране уровень занятости населения страны во II квартале этого года составил 58%.
Это на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно методологии Росстата, уровень занятости населения — это отношение численности работающих граждан определённого возраста к общей численности населения соответствующей возрастной категории.
Ранее эксперты Института прогрессивного образования назвали сферы труда, представителям которых проще и быстрее других можно найти подработку.
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