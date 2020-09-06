Банки начали по-новому обманывать россиян

По словам представителя ведомства, финансовые учреждения стали все чаще обманывать вводить простых граждан в заблуждение. Так, только в 2020 году ФАС выдала 11 предупреждений банкам по признакам недобросовестной конкуренции. Например, на сайте банка может отсутствовать информация об отдельных условиях кредита или вклада, а некоторая представленная информация может оказаться противоречивой.

Кроме того, некоторые банки не рассказывают своим клиентами детали предоставления кэшбека по той или иной карте (потом оказывается, что кешбэк ниже заявленного). Иногда кредитные учреждения идут на совсем крайние меры, подчеркнул замглавы ФАС.

Ранее сообщалось, что эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, в каких банках сейчас опасно держать деньги вкладчикам. По его словам, небольшие банки зачастую предлагают высокие проценты по вкладам. Но такими предложениями лучше не соблазняться, поскольку аномально высокие ставки могут обернуться полной потерей денег.