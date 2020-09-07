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Россияне обновили рекорд по автокредитам 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Россияне обновили рекорд по автокредитам
Фото: ТАСС
Россияне после снятия режима самоизоляции и в ожидании роста цен на автомобили ажиотажно начали брать кредиты на покупку автомобиля: число выданных в июле автокредитов достигло рекордных 82,5 тысячи ссуд, за месяц подскочив на 15%, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Согласно данным компании, российские банки выдали в июле 82,5 тысячи автокредитов на общую сумму 64,4 миллиарда рублей. В месячном выражении рост числа кредитов составил 15%, а их объем подскочил на 19%. При этом и в годовом выражении выдачи существенно увеличились — на 6,3% по числу ссуд и на 11,7% по их сумме.

"Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан, в первую очередь, с тем, что в период карантина выдачи этого вида кредита сократились практически в четыре раза и накопленный спрос находит выход при первом возможном случае. С другой стороны на спрос также повлияло и ожидание роста цен на автомобили, которое отчасти уже было реализовано рядом производителей", — пояснил такую динамику гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

Подобного роста выдач в ближайшие месяцы больше ждать не стоит, уверен эксперт.

"Многие дилеры уже сообщили об отсутствии предновогодних акций, которые традиционно влияют на рост спроса. С другой стороны в период пандемии многие автопроизводители останавливали свои сборочные конвейеры, что привело к локальному дефициту автомобилей, на компенсацию которого потребуется ещё какое-то время", — говорит он.

По данным опроса РИА Новости, посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин. При этом автоконцерны с сентября вновь подняли цены на машины в России, выяснило в начале месяца агентство.
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Комментарии
Личный счет , Олег Лагуткин , РИА Новости
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