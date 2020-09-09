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Медведев предложил подумать о введении в России базового дохода 

Газета.Ru и ещё 41 1 час назад
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения гарантированного дохода граждан в России, сославшись на то, что такие модели существуют в некоторых странах. По мнению экс-премьера определенным маркером того, как важно оказывать людям поддержку, стала пандемия коронавируса.
Глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил коллегам по политическому объединению обсудить с правительством и профсоюзами идею введения гарантированного дохода в России.
С таким же предложением в понедельник выступил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. Сенатор отметил, что даже дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей в семьях безработных и прочие начисления в адрес домохозяйств не смогли компенсировать утраченные доходы людей и поддержать нормальный уровень жизни.
Дмитрий Медведев привел схожий аргумент, отметив, что пандемия коронавируса явно показала важность постоянной поддержки людей в непростых экономических условиях — только она способна сохранить социальную стабильность.
Бывший премьер-министр добавил, что идею внедрения гарантированного дохода нужно внимательно проанализировать с экономической и финансовой точек зрения. Но по всей видимости Дмитрий Медведев не сомневается в возможности реализовать такой подход: он отметил, что подобные модели уже существуют в некоторых странах.
В частности, такой эксперимент планирует запустить Германия. В стране хотят выяснить, будут ли люди, получающие базовый доход больше удовлетворены своей жизнью, перестанут ли бояться каких-то проблем в будущем, как будут распоряжаться деньгами и станут ли получатели таких выплат испытывать меньше стресса.
Суть эксперимента в том, что начиная с весны следующего года 120 человек будут получать по 1200 евро в месяц, а еще около 1400 участников исследования — нет. Они будут регулярно проходить опросы, а у некоторых из них даже будут брать волосы на анализ.
Средства на проведения эксперимента возьмут из пожертвований, а работать система должна по принципу «социального казначейства», то есть людям не придется собирать документы и справки ради получения денег: они будут начисляться автоматически.
Стоит отметить, что аналогичный эксперимент еще несколько лет назад провели в Швейцарии, но там он, по сути, оказался провальным. Причем вводить безусловный доход отказались не власти страны (идея была в том, чтобы платить каждому гражданину 2,5 тысячи франков — на тот момент это был нижний порог для нормальной жизни), а сами граждане.
Дело в том, что расходы на такую программу составили бы порядка 208 млрд франков, и местные жители сочли несправедливым, что пока одни получают деньги просто за то, что они есть, другие будут вынуждены работать и платить дополнительные налоги.
Некоторые эксперты действительно верят в то, что внедрение базового дохода может быть выгодно для государственного бюджета. Суть в том, что такие выплаты очень легко администрировать, если они положены буквально каждому жителю страны. Значит, можно сократить весь чиновничий аппарат, который занимается совершенствованием адресных программ и выясняет, кому действительно нужна финансовая поддержка от государства. Но на практике подтвердить эту теорию еще никому не удалось: тот же Всемирный банк в этом году признал, что модели «универсального базового дохода» существенно дороже всех существующих моделей и вдобавок проигрывают почти всем альтернативным методам борьбы с бедностью.
В Финляндии результаты аналогичного эксперимента подвели в начале этого мая. Там исследователи отметили, что люди в целом стали счастливее в психологическом плане, но на показателях занятости это никак не сказалось. Так что результаты финского эксперимента опровергают тезис о том, что с безусловным базовым доходом безработный получит некоторую передышку и сможет спокойнее и качественнее обучиться для получения новой работы или профессии
Тем не менее, откуда взять средства на проведение такого эксперимента в России, Дмитрий Медведев не уточнил. За него это сделал Андрей Кутепов из Совфеда, предложив пустить на стартовые затраты резервы Фонда национального благосостояния.
Но рассчитывать на то, что в будущем из ФНБ власти будут финансировать безусловный доход для населения, не стоит. Отношение к подобным инициативам еще во время обсуждения законопроекта о федеральном бюджете на текущий год ясно сформулировал глава комитета по бюджету ГД Андрей Макаров.
В конце прошлого года парламентарий заявил, что финансирование социальных гарантий за счет ФНБ, по сути, ставит людей в зависимость от мировых цен на энергоносители, поскольку фонд формируется из сверхдоходов от экспорта нефти и газа. То есть, упадет экспорт — закончатся и социальные выплаты. А что бывает с ценами на энергоносители, 2020-й год уже успел продемонстрировать.
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Личный счет , Видео , Статьи , Экономика , Дмитрий Медведев , Андрей Кутепов , Андрей Макаров , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Всемирный Банк
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