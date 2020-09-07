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«Все уже грустно и дальше будет тоже нездорово» 

Павел Тиунов 2 часа назад
«Все уже грустно и дальше будет тоже нездорово»
Фото: РИА Новости
Положению российских пенсионеров-бюджетников не позавидуешь, заявил в разговоре с корреспондентом Ura.ru финансовый аналитик Максим Кривелевич. Так эксперт прокомментировал план правительства РФ не индексировать пенсии выше уровня инфляции вплоть до 2030 года.
Как сообщал «Рамблер», в Указе президента России Владимира Путина о национальных целях развития страны до 2030 года сказано, что правительство РФ обязано индексировать пенсии россиян на уровень текущей инфляции. По словам аналитиков, это значит, что ожидать увеличения выплат на 2,5% выше инфляции, как было обещано на момент проведения пенсионной реформы, уже не стоит.
Финансовый аналитик Максим Кривелевич, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что в результате существенные финансовые потери ощутят пенсионеры, получающие выплаты по выходу на заслуженный отдых из Пенсионного фонда России (ПФР) .

« (У них) все уже грустно после потери пяти лет пенсионных выплат и дальше будет тоже не здорово», — отметил эксперт.

Однако, добавил аналитик, есть категория российских пенсионеров, у которых уже «все хорошо и дальше будет только лучше». Это россияне, получающие ведомственные выплаты: военные, депутаты, сотрудники силовых структур и т.д. Именно они, по словам Кривелевича, формируют статистику, отражающую позитивные тенденции в положении российских пенсионеров в целом.

«У одних капуста, у других мясо, а в среднем — голубцы», — пояснил эксперт.

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Комментарии 1
Личный счет , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , Правительство РФ
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