«Все уже грустно и дальше будет тоже нездорово» 

Положению российских пенсионеров-бюджетников не позавидуешь, заявил в разговоре с корреспондентом Ura.ru финансовый аналитик Максим Кривелевич. Так эксперт прокомментировал план правительства РФ не индексировать пенсии выше уровня инфляции вплоть до 2030 года.

Как сообщал «Рамблер», в Указе президента России Владимира Путина о национальных целях развития страны до 2030 года сказано, что правительство РФ обязано индексировать пенсии россиян на уровень текущей инфляции. По словам аналитиков, это значит, что ожидать увеличения выплат на 2,5% выше инфляции, как было обещано на момент проведения пенсионной реформы, уже не стоит.

Финансовый аналитик Максим Кривелевич, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что в результате существенные финансовые потери ощутят пенсионеры, получающие выплаты по выходу на заслуженный отдых из Пенсионного фонда России (ПФР)

« (У них) все уже грустно после потери пяти лет пенсионных выплат и дальше будет тоже не здорово», — отметил эксперт.

Однако, добавил аналитик, есть категория российских пенсионеров, у которых уже «все хорошо и дальше будет только лучше». Это россияне, получающие ведомственные выплаты: военные, депутаты, сотрудники силовых структур и т.д. Именно они, по словам Кривелевича, формируют статистику, отражающую позитивные тенденции в положении российских пенсионеров в целом.