Мишустин обрадовал бюджетников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым дал указание проиндексировать зарплаты работников бюджетных учреждений на 3% с 1 октября 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда», — говорится в документе.
Согласно распоряжению, это касается работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 5 августа 2008 года №583.
Ранее газета «Известия» сообщила, что Минтруд РФ не поддержал повышение доли оклада бюджетников до 70%, но предложил ввести единые принципы формирования зарплаты по различным отраслям.