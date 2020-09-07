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Зарплаты работников бюджетных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября 

Агентство «Москва» и ещё 9 1 час назад
Мишустин обрадовал бюджетников
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым дал указание проиндексировать зарплаты работников бюджетных учреждений на 3% с 1 октября 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, это касается работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 5 августа 2008 года №583.
Ранее газета «Известия» сообщила, что Минтруд РФ не поддержал повышение доли оклада бюджетников до 70%, но предложил ввести единые принципы формирования зарплаты по различным отраслям.
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Комментарии 2
Личный счет , Экономика , Михаил Мишустин , Минтруд , Правительство РФ , газета "Известия"
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