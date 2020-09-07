Хранящим сбережения в рублях россиянам дали совет

Экономический эксперт и инвестор Ян Марчинский рассказал, стоит ли менять рубли на иностранную валюту после скачка евро выше 90 рублей.

Экономист считает, что панические настроения россиян могут ещё больше усугубить ситуацию.

Если массово таких паникующих будет много, то они, напротив, ещё сильнее могут обвалить российский рубль. В долгосрочной перспективе рубль будет продолжать слабеть. Я бы на этих уровнях всё равно перекладывался бы скорее в валюту, — цитирует «Москва 24» Марчинского.

Эксперт также дал совет, как ещё россияне могут сохранить свои сбережения в рублях. По его словам, одним из самых надёжных инструментов сохранения денег в России является недвижимость. Однако, добавил он, если вложиться в недвижимость в рублях, можно выиграть, а если в долларах — то проиграть. Марчинский подчеркнул, что необязательно покупать недвижимость в виде приобретения квартир. Можно купить фонд недвижимости или фонд золота, потому что это является наиболее защищённым и ликвидным инструментом во время кризиса.