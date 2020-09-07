Хранящим сбережения в рублях россиянам дали совет 

Экономический эксперт Ян Марчинский посоветовал россиянам не паниковать из-за скачка курса евро выше 90 рублей.

По словам Марчинского, россиянам не следует бежать в обменники, чтобы избавиться от рублей и вложиться в иностранную валюту. Он отметил, что панические настроения еще больше усугубят ситуацию — если граждане начнут массово обменивать рубли на евро, российская валюта может еще больше обвалиться.

«Но в целом в долгосрочной перспективе рубль будет продолжать слабеть. Я бы на этих уровнях все равно перекладывался бы скорее в валюту», — сказал он изданию «Москва 24»

Другим способом сохранения рублевых накоплений Марчинский назвал инвестиции в недвижимость.

«Необязательно покупать недвижимость в виде прямых покупок квартир. Можно купить фонд недвижимости или фонд золота, потому что это наиболее ликвидный и защищенный инструмент во время кризиса», — добавил он.

7 сентября, как сообщал «Рамблер», на Московской валютной бирже курс евро пересек отметку в 90 рублей. СМИ подчеркнули, что подобный скачок европейской валюты в последний раз фиксировался в феврале 2016 года.