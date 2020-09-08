В России подорожали три жизненно важных лекарства 

Сразу три лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, предельные цены на которые регулирует Минздрав , за год подорожали на 7-9%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на подсчёты аналитических компаний DSM Group и «Альфарм».

Речь идёт о росте цен в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года на небрендированные дженерики, называющиеся так же, как действующее вещество. За это время жаропонижающее и противовоспалительное средство ибупрофен подорожало на 7% — до 86 рублей за упаковку, а противогрибковый флуконазол на 9%, до 51 рубля, говорится в материале. На 7%, до 240 рублей, подорожал и метморфин, необходимый при лечении сахарного диабета.

Также отмечается рост и по показателю средневзвешенной цены, учитывающей количество проданного товара. Для «Ибупрофена» рост составил 38%, для флуконазола — 16%, отмечается в публикации.

Опрошенные изданием аналитики связывают рост цен на эти препараты с удорожанием субстанции на фоне девальвации рубля, с кризисом из-за карантина и маркетинговой политикой фармацевтических компаний.