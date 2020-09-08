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116 тысяч: где россияне больше всего зарабатывают 

Артём Кульша 1 час назад
116 тысяч: где россияне больше всего зарабатывают
Фото: РИА Новости
Самая высокая средняя заработная плата в России — в Чукотском автономном округе. Об этом сообщает RT.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в январе-июне 2020 года номинальная среднемесячная зарплата на Чукотке составила 116,5 тысячи рублей. Второе место в списке занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (113 тысяч рублей), третье — Москва (96,8 тысячи рублей), четвертое — Магаданская область (96,6 тысячи рублей), пятое — Ненецкий автономный округ (93,4 тысячи рублей).
Места с шестого по 10-е занимают Сахалинская область (90,9 тысячи рублей), Камчатский край (81,2 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (77,9 тысячи рублей) и Саха (Якутия) (74,8 тысячи рублей) соответственно.
Самые низкие заработные платы в первом полугодии были зафиксированы в Северной Осетии — Алании (29,9 тысячи рублей), Мордовии (29,9 тысячи рублей), Ингушетии (29,7 тысячи рублей), Тамбовской области (29,6 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (29,4 тысячи рублей), Дагестане (29,3 тысячи рублей), Чечне (28,9 тысячи рублей), Карачаево-Черкессии (28,7 тысячи рублей), Алтайском крае (28,7 тысячи рублей) и Ивановской области (27,6 тысячи рублей).
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