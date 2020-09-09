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Россияне стали отказываться от банковских карт 

Российская Газета и ещё 7 1 час назад
Россияне отказываются от банковских карт
Фото: РИА Новости
Нынешняя тенденция объясняется целым рядом причин. Среди них — и ограничительные меры по пандемии, и ужесточение выдачи "пластика", и сворачивание программ кешбэка, и желание банков сэкономить на неактивных клиентах, пояснили РИА Новости эксперты, комментируя представленные агентством данные Банка России.

"Есть общий тренд на снижение количества карт у россиян, даже если не принимать во внимание кризисные явления. Люди все чаще понимают, что иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике бессмысленно, да и не выгодно", — отметил аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер.

Одновременно и банки попытались сэкономить, выдавая карты тем клиентам, которые с наибольшей вероятностью будут использовать их, снижая затраты финансового учреждения на выпуск, хранение и уничтожение ненужного "пластика", подчеркнул гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.
Как бы то ни было, скорее всего, по итогам года число кредитных карт в обращении выйдет на обычный уровень за счет некоторого роста их эмиссии, считают аналитики.
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Комментарии 8
Личный счет , Егор Дахтлер , Олег Лагуткин , Центральный банк России , РИА Новости
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