Россияне отказываются от банковских карт

"Есть общий тренд на снижение количества карт у россиян, даже если не принимать во внимание кризисные явления. Люди все чаще понимают, что иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике бессмысленно, да и не выгодно", — отметил аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер.