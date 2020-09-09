Россиянам могут выплатить недополученные пенсии

Россиянам, которые ошибочно некоторое время недополучали пенсии, могут доначислять пени. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов фракции «Справедливая Россия» (документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты»).

В пояснительной записке депутаты отмечают, что сейчас гражданам, недополучившим пенсионные выплаты из-за различных ошибок при оформлении, эти деньги никак не возмещаются. В связи с этим они предлагают высчитать всю недополученную человеком сумму, назначить процент с неё и выплачивать его пенсионеру ежемесячно, вместе с пенсией.

Согласно документу, размер процентов нужно привязать к ключевой ставке Центробанка