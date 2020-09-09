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Депутаты предлагают компенсировать россиянам недополученные пенсии 

Парламентская газета и ещё 4 1 час назад
Россиянам могут выплатить недополученные пенсии
Фото: Парламентская газета
Россиянам, которые ошибочно некоторое время недополучали пенсии, могут доначислять пени. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов фракции «Справедливая Россия» (документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты»).
В пояснительной записке депутаты отмечают, что сейчас гражданам, недополучившим пенсионные выплаты из-за различных ошибок при оформлении, эти деньги никак не возмещаются. В связи с этим они предлагают высчитать всю недополученную человеком сумму, назначить процент с неё и выплачивать его пенсионеру ежемесячно, вместе с пенсией.
Согласно документу, размер процентов нужно привязать к ключевой ставке Центробанка.

«Таким образом указанные недополученные выплаты не только будут выплачены, но и будут проиндексированы путём реализации вышеуказанного механизма», — указывают разработчики.

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Личный счет , Недвижимость , Госдума , Справедливая Россия , Центральный банк России , Парламентская газета
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