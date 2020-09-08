Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений 

Эксперты назвали лучшие валюты для сохранения сбережений, передает «Газета.ру»

Первое место по доходности в 2020 году показал швейцарский франк. С начала года франк подорожал на 30,5% по отношению к рублю. 3 января за один франк давали 63,89 рубля, а 8 сентября швейцарская валюта торговалась на уровне 83,4 рубля.

Второе место досталось европейской валюте. За 2020 год евро прибавил 30% к рублю. 7 сентября, как сообщал «Рамблер», евро преодолел отметку в 90 рублей и продолжает укреплять позиции. Подобный скачок европейской валюты в последний раз фиксировался в феврале 2016 года.

На третьем месте оказалась японская йена, которая за девять месяцев текущего года подорожала на 28,4%. При этом йена остается одной из самых доступных валют мира и даже сейчас стоит 71,38 копейки.

Высокую доходность демонстрирует и китайский юань. Он подорожал к российской валюте на 25,63 рубля и торгуется на уровне 11,15 рубля.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предлагает не списывать со счетов и американский доллар. Несмотря на то, что «зеленый» на протяжении нескольких недель дешевеет к основным мировым валютам, по отношению к рублю он подорожал на 22,9% с начала года.

Аналитики считают, что сбережения надо хранить в разных валютах — диверсификация валютных сбережений может в целом оградить от рисков, в том числе, инфляционных. Артем Деев рекомендовал придерживаться политики формирования резервов Банка России

«Его вложения весьма существенны в доллар (30%), евро (25%), швейцарский франк, японскую иену, китайский юань и драгметаллы», — подчеркнул эксперт.