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Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений
Фото: Reuters
Эксперты назвали лучшие валюты для сохранения сбережений, передает «Газета.ру».
Первое место по доходности в 2020 году показал швейцарский франк. С начала года франк подорожал на 30,5% по отношению к рублю. 3 января за один франк давали 63,89 рубля, а 8 сентября швейцарская валюта торговалась на уровне 83,4 рубля.
Второе место досталось европейской валюте. За 2020 год евро прибавил 30% к рублю. 7 сентября, как сообщал «Рамблер», евро преодолел отметку в 90 рублей и продолжает укреплять позиции. Подобный скачок европейской валюты в последний раз фиксировался в феврале 2016 года.
На третьем месте оказалась японская йена, которая за девять месяцев текущего года подорожала на 28,4%. При этом йена остается одной из самых доступных валют мира и даже сейчас стоит 71,38 копейки.
Высокую доходность демонстрирует и китайский юань. Он подорожал к российской валюте на 25,63 рубля и торгуется на уровне 11,15 рубля.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предлагает не списывать со счетов и американский доллар. Несмотря на то, что «зеленый» на протяжении нескольких недель дешевеет к основным мировым валютам, по отношению к рублю он подорожал на 22,9% с начала года.
Аналитики считают, что сбережения надо хранить в разных валютах — диверсификация валютных сбережений может в целом оградить от рисков, в том числе, инфляционных. Артем Деев рекомендовал придерживаться политики формирования резервов Банка России.
«Его вложения весьма существенны в доллар (30%), евро (25%), швейцарский франк, японскую иену, китайский юань и драгметаллы», — подчеркнул эксперт.
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Личный счет , Артем Деев , Центральный банк России , Газета.Ru
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