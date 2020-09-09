Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.25
$
76.17
89.95
89.97
Прогноз
14.09 – 21.09
$
77.00
90.48
Индексы и котировки Brent
39.59
+0.41 Золото
1929.52
+0.00 РТС
1218.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.09
1.1780
–0.0055
25.08
1.1835
06.09
28.08
14.08

Индексацию пенсий работающим пенсионерам хотят возобновить 

Deita.ru 1 час назад
Работающим пенсионерам возобновят индексацию пенсий
Фото: ТАСС
Федерация независимых профсоюзов России обратилась к председателю российского правительства Михаилу Мишустину с предложением вернуться к проблеме восстановления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт ФНПР.
Выдвигая свою инициативу, общественники решили напомнить о принятии поправок в Конституцию России, что предполагает появление в стране целого ряда новых законов и нормативных актов.
В этой связи, как отмечают представители профсоюзов, они предлагают ещё раз рассмотреть предложения о восстановлении прав работающих пенсионеров на индексацию пенсий, что автоматически реализовало бы их конституционные гарантии.
Ранее о том, что на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется порядка 368 миллиардов рублей говорит бывший глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Видео дня. Штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ могут вырасти
Deita.ru: последние новости
Куда девать деньги? Делягин дал ценный совет Куда девать деньги? Делягин дал ценный совет Для малоимущих предложили ввести налоговый вычет Для малоимущих предложили ввести налоговый вычет Как уберечь деньги от мошенников, рассказали в банке Как уберечь деньги от мошенников, рассказали в банке
Личный счет , Антон Дроздов , Михаил Мишустин , Пенсионный фонд РФ , Правительство РФ , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки готовят россиянам неприятный сюрприз
Банки готовят россиянам неприятный сюрприз
Экономика Индии рухнула
Экономика Индии рухнула
Между Россией и Казахстаном назревает скандал
Между Россией и Казахстаном назревает скандал
Хранящим доллары россиянам дали совет
Хранящим доллары россиянам дали совет
Видео
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение