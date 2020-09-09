Работающим пенсионерам возобновят индексацию пенсий

Федерация независимых профсоюзов России обратилась к председателю российского правительства Михаилу Мишустину с предложением вернуться к проблеме восстановления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт ФНПР.
Выдвигая свою инициативу, общественники решили напомнить о принятии поправок в Конституцию России, что предполагает появление в стране целого ряда новых законов и нормативных актов.
В этой связи, как отмечают представители профсоюзов, они предлагают ещё раз рассмотреть предложения о восстановлении прав работающих пенсионеров на индексацию пенсий, что автоматически реализовало бы их конституционные гарантии.
Ранее о том, что на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется порядка 368 миллиардов рублей говорит бывший глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.