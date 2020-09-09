Работающим пенсионерам возобновят индексацию пенсий

Федерация независимых профсоюзов России обратилась к председателю российского правительства Михаилу Мишустину с предложением вернуться к проблеме восстановления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт ФНПР.

Выдвигая свою инициативу, общественники решили напомнить о принятии поправок в Конституцию России, что предполагает появление в стране целого ряда новых законов и нормативных актов.

В этой связи, как отмечают представители профсоюзов, они предлагают ещё раз рассмотреть предложения о восстановлении прав работающих пенсионеров на индексацию пенсий, что автоматически реализовало бы их конституционные гарантии.