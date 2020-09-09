Должникам простят просрочку по платежам

Все новости на карте

Верховный суд России разрешил освобождать от ответственности должников, которые допустили просрочку по платежам из-за пандемии, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РАПСИ.

Речь идёт исключительно о случаях, когда должник попал с сложное материальное положение из-за введенных ограничительных мер.

Об этом рассказал глава ВС РФ Вячеслав Лебедев . Он отметил, что подобные ситуации могут расцениваться судами в качестве обстоятельств непреодолимой силы.

Председатель Верховного суда указал на то, что судебные инстанции России должны руководствоваться соображениями справедливости и разумности.

В соответствии с такой правовой позицией, россиянам даётся право предъявить банку исковые требования об уменьшении суммы неустойки по кредитному договору.

Вместе с тем, Лебедев заявил, что отсутствие у должника денег не освобождает его от ответственности за неисполнение обязательств.