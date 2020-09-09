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Должникам простят просрочку по платежам из-за пандемии 

Deita.ru 1 час назад
Должникам простят просрочку по платежам
Фото: РИА Новости
Верховный суд России разрешил освобождать от ответственности должников, которые допустили просрочку по платежам из-за пандемии, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РАПСИ.
Речь идёт исключительно о случаях, когда должник попал с сложное материальное положение из-за введенных ограничительных мер.
Об этом рассказал глава ВС РФ Вячеслав Лебедев. Он отметил, что подобные ситуации могут расцениваться судами в качестве обстоятельств непреодолимой силы.
Председатель Верховного суда указал на то, что судебные инстанции России должны руководствоваться соображениями справедливости и разумности.
В соответствии с такой правовой позицией, россиянам даётся право предъявить банку исковые требования об уменьшении суммы неустойки по кредитному договору.
Вместе с тем, Лебедев заявил, что отсутствие у должника денег не освобождает его от ответственности за неисполнение обязательств.
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