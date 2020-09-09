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Власти заставят ПФР вернуть деньги пенсионерам 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Власти заставят ПФР вернуть деньги пенсионерам
Фото: РИА Новости
Члены фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ предложили выплатить российским пенсионерам компенсации за то, что они на протяжении нескольких лет получали выплаты по уходу на заслуженный отдых в меньшем размере, чем им полагается, из-за халатности сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР) . Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
Законопроект, который предполагает начисление пени за недоначисленные пенсии, уже внесен в Госудуму, но еще не был рассмотрен парламентариями. Глава партии Сергей Миронов подчеркнул, что в ПФР с 2015 года допускают ошибки как при исчислении трудового стажа, так и при начислении пенсий.
Однако, по его мнению, пенсионеры из-за халатного отношения других людей к своей работе страдать не обязаны. Миронов заявил, что в каждом случае недоплаты российский пенсионер должен получить проценты на сумму невыплаченных ему средств.
Он также напомнил, что по результатам аудита Счетной палаты общая сумма недовыплаченных пенсий россиянам составляет около 2,2 миллиарда рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Миронов предлагал ликвидировать ПФР как «ненужного посредника» между бюджетом страны и ее гражданами.
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Комментарии 2
Личный счет , Сергей Миронов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Справедливая Россия , Счетная палата
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