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В ФАС оценили риски роста цен на подсолнечное масло 

News.ru и ещё 11 1 час назад
В ФАС оценили риски роста цен на подсолнечное масло
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ прокомментировала сообщения и возможно подорожании подсочного масла в России.
В пресс-службе ведомства отметили, что ФАС не видит причин для сильного роста цен на этот продукт.

«К такому выводу служба пришла по результатам проведённого ретроспективного анализа ценовой ситуации на рынке подсолнечника и подсолнечного масла», — пояснили в ведомстве.

Как сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса Лариса Вовкивская, согласно результатам исследования, прямой корреляции между объёмами производства подсолнечника и стоимостью масла как в оптовом, так и в розничном звене нет.
В свою очередь замруководителя ФАС Павел Заборщиков заметил, что нынешний баланс производства и потребления подсолнечного масла не даёт оснований ожидать дефицита.

«С точки зрения антимонопольного законодательства рынки разливного и бутилированного растительного масла являются конкурентными с большим количеством участников и зарегистрированных брендов», — цитирует Заборщикова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее аналитики сообщили, что Россия может столкнуться с серьёзным неурожаем подсолнечника, что способно привести к быстрому росту цен на продукцию из него. Согласно их данным, в 2020 году ожидается урожай в 11,8 млн тонн маслосемян, что на 23% меньше, чем в 2019 году.
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Комментарии
Личный счет , Лариса Вовкивская , ФАС , РИА Новости
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