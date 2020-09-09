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Россияне во второй половине лета увеличили траты на внутренний туризм в 1,5 раза 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Россияне увеличили траты на внутренний туризм
Фото: ТАСС
Россияне во второй половине лета увеличили расходы на внутренний туризм в 1,5 раза, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"Во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза. По данным банка, за этот период совокупные расходы россиян на гостиницы, прокат транспорта, рестораны и развлечения в самых популярных туристических направлениях составили около 9,5 млрд рублей и достигли уровня прошлого года. Одним из факторов роста сегмента стала программа с кешбэком за поездки по России, запущенная правительством в этом году", — отмечается в материалах банка.

В первой половине сезона траты россиян на путешествия внутри страны составили 6 млрд рублей, что оказалось в 1,5 раза ниже значений 2019 года.
Во второй половине лета наибольший рост трат наблюдался в категории развлечений. Так, в этом сегменте россияне потратили почти 440 млн рублей, что в 2,2 раза больше по сравнению с первыми шестью неделями сезона. На проживание в отелях с середины июля туристы отдали более 1,75 млрд рублей, что на 21% больше, чем за предыдущие полтора месяца. При этом траты россиян на транспорт и рестораны показали отрицательную динамику по сравнению с началом сезона — на 33% и 11% соответственно.
Самый динамичный рост туристической активности зафиксирован в Краснодарском крае: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46% по сравнению с прошлым годом, отметили в ВТБ. При этом Москву для туристических поездок этим летом россияне выбирали втрое реже, чем годом ранее. Однако столица по-прежнему лидирует по объему туристических расходов — 9,66 млрд рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (1,7 млрд рублей), на третьем — Краснодарский край (1,36 млрд рублей).
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Личный счет , Компании , Недвижимость , Рынки , Экономика , Банк ВТБ
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