Кто не сможет накопить на пенсию? 

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Около 14 процентов россиян, принявших участие в опросе СК «Росгосстрах Жизнь» и «ЛитРес», заявили, что хотели бы накопить на пенсию, но не знают, как это осуществить. Об этом сообщает портал «Банки.ру».

Вопрос, посвященный финансовой грамотности, показал, что абсолютное большинство респондентов (98 процентов) хотели бы получить больше знаний и навыков для управления своими доходами.

Около шести процентов участников опроса признались, что не вовремя оплачивают услуги ЖКХ, а пять процентов забывают вносить платежи по кредитам.

Только девять процентов опрошенных заявили, что уже занялись финансовым самообразованием.