В РФ выросло число нуждающихся в работе пенсионеров

В России количество пенсионеров, которые выкладывают свои резюме в поиске работы, увеличилось на 32% по сравнению с летом прошлого года. Причем почти половина из них ищут работу на полный день. Это следует из результатов исследования аналитического центра «Авито Работа».

«Чуть меньше половины пенсионеров (45%) предпочитают полный рабочий день, на втором месте по популярности находится сменный график (его хотели бы иметь 18% кандидатов), 17% соискателей указывают в резюме свободный график, а 13% — неполный день», — приводит ТАСС выдержку из исследования.

Работа на удаленной основе и вахтовым методом интересует 4% соискателей.

Большинство из них согласны трудиться в качестве домашнего персонала, 9% — бухгалтерами, 7% — продавцами и охранниками. Еще столько же готовы рассмотреть любые предложения, не требующие опыта. Что касается заработка, в среднем люди пенсионного возраста хотели бы получать 20 тысяч рублей, но финансовые ожидания зависят от графика работы. Вахтовики рассчитывают на доход в 35 тысяч, претенденты на полный день — на 30 тысяч, на свободный график или неполный день — на 10 тысяч.