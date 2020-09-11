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Реальная зарплата в России может вырасти на 3,5—4% в следующем году 

Банки.ру и ещё 6 36 минут назад
Реальные зарплаты россиян вырастут
Фото: ТАСС
Рост реальной заработной платы в России в 2021 году может составить 3,5—4%, пишет «Российская газета», ссылаясь на исследование Финансового университета при правительстве РФ. Так, самый высокий прирост реальной зарплаты можно ожидать в Казани, Новороссийске, Оренбурге, Тольятти и Калининграде.
Как прокомментировал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, главным двигателем повышения зарплат в России останется экономический рост, основанный на потребительской активности населения. По его словам, спрос на товары и услуги сегодня по многим позициям заметно выше, чем год назад, в августе 2019 года. Также конъюнктура внешних рынков остается в целом вполне благоприятной для России, отметил эксперт. Грамотная финансовая политика позволила избежать паники на валютном рынке и удержать курс рубля на уровне, комфортном для импортеров и населения. Благоприятные тренды в потребительских настроениях населения — основа оптимизма относительно роста экономики в 2021 году, а он, в свою очередь, обеспечит рост зарплат россиян, пояснил Зубец.
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Комментарии
Личный счет , Экономика России , Алексей Зубец , Финансовый университет , "Российская газета"
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