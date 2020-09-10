Мишустин дал поручение по кешбэку на туры по России

Программа кешбэка за внутренние туры по России продлевается. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить ее пролонгацию на 2021 год.

Накануне президент РФ Владимир Путин поддержал предложение по расширению программы туров по России, отметил глава кабмина. Им поручено выделить дополнительные средства на следующий год.

Обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой, Мишустин заявил о необходимости "оперативно подготовить необходимые документы".

Накануне эта тема обсуждалась на совещании Путина с членами кабмина. Дмитрий Чернышенко предложил пролонгацию — как минимум надо "захватить новогодние каникулы", заявил он. Вице-премьер также напомнил, что на программу было выделено 15 млрд рублей, она стартовала 21 августа.

Туристы в случае участия в ней могут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания. Поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября. При этом продолжительность тура или проживания в гостинице должны быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки — от 25 тыс. рублей. Возврат составит от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от цены тура.