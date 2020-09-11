Появилась новая схема обмана с «денежной компенсацией»

Во время пандемии активизировались мошенники, которые обещают выплатить внушительную денежную компенсацию. Схема очень простая — создается красочный сайт, придумывается официальное и внушающее доверие название и объявляется сумма, которую может получить каждый россиянин, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
"Происхождение этой денежной компенсации объясняется очень доходчиво и красочно. Чаще всего рассказывают, что компенсацию можно получить за покупку лекарств и медицинских товаров, детских товаров, за покупку туров по России и даже выплаты на ребенка", — предостерегает эксперт.
Как правило, материалы на таких мошеннических сайтах содержат красивые и качественные фотографии счастливых людей с отзывами о быстром получении денежной компенсации и о четкой работе всех служб так называемой "организации", добавляет она.