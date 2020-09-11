Появилась новая схема обмана с «денежной компенсацией»

"Происхождение этой денежной компенсации объясняется очень доходчиво и красочно. Чаще всего рассказывают, что компенсацию можно получить за покупку лекарств и медицинских товаров, детских товаров, за покупку туров по России и даже выплаты на ребенка", — предостерегает эксперт.