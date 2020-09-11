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Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Для ряда инвесторов сейчас не самое лучше время для вложений в валюту, поскольку на валютном рынке крайне высока спекулятивная составляющая. Рубль резко реагирует на рост геополитической напряженности. Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Однако только в будущем можно наверняка сказать, было ли сегодня верным решением воздержаться от покупки валюты или нет. Как класс активов, валюта крайне сложна в прогнозировании, поскольку учитывает в своем курсе огромное количество факторов влияния", — отмечает эксперт.

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Личный счет , Экономика , Александр Бахтин
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