Почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

"Однако только в будущем можно наверняка сказать, было ли сегодня верным решением воздержаться от покупки валюты или нет. Как класс активов, валюта крайне сложна в прогнозировании, поскольку учитывает в своем курсе огромное количество факторов влияния", — отмечает эксперт.