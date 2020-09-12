Пора спасать свои деньги? В ФНС дали важное разъяснение 

Сохранить сбережения сможет только их снятие со счетов.

Как рассказали эксперты, в налоговой службе придумали новый способ снятия налогов с вкладов россиян. При этом даже вложения в несколько банков не спасут от уплаты процента в казну.

Согласно новому правилу, все вклады, превышающие 1 млн руб., с 2021 г. подлежат налогообложению в 13%. Автором такой инициативы стал президент России Владимир Путин

Как рассказали эксперты, для большего удобства сбора таких налогов, в Федеральной налоговой службе (ФНС) соберут данные о всех счетах и вкладах россиян. После этого специалисты ведомства определят, какой налог владельцы вкладов должны будут оплатить.

При этом стоит помнить, что в тех случаях, если у гражданина несколько вкладов в разных банках, то 13% придется заплатить от разницы между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом.

Для одного вклада расчет будет иной. Так, сумму вклада более 1 млн руб. перемножат на ключевую ставку Банка России . На примере это выглядит так: если сумма вклада равна 1,4 млн руб., ее умножат на 4,25% (ставка ЦБ). В итоге с такого вклада возьмут налог размером в 5,8 тыс. руб.

Освобождены от такого налога будут те граждане, сумма вкладов которых менее 1 млн руб., или средства хранятся на вкладах, где размер ставки менее 1%. Кроме того, новое правило не коснется и счетов эскроу.