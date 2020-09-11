ЦБ и Минфин добрались до инвесторов 

Механизм индивидуального инвестиционного счета (ИИС) второго типа (Б) может быть расширен. Об этом сообщают «Известия».

К настоящему моменту, как сообщал «Рамблер», в России открыто около 2,7 миллиона ИИС — преимущественно первого типа (А). Второй тип (Б) отличается от первого тем, что налоговая льгота предоставляется в конце срока действия договора. Изъять средства со счета можно лишь при его одновременном закрытии и без сохранения льготы.

Сегодня в пресс-службе Министерства финансов России рассказали «Известиям» о готовности пересмотреть эту норму ради развития ИИС-2. С этой целью они предлагают позволить инвесторам снимать часть денег со счета до окончания срока договора без потери льготы в случае попадания клиента в сложную жизненную ситуацию или ради внесения им первого взноса по ипотечному кредиту.