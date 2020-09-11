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ЦБ и Минфин добрались до инвесторов 

Артём Кульша 1 час назад
ЦБ и Минфин добрались до инвесторов
Фото: РИА Новости
Механизм индивидуального инвестиционного счета (ИИС) второго типа (Б) может быть расширен. Об этом сообщают «Известия».
К настоящему моменту, как сообщал «Рамблер», в России открыто около 2,7 миллиона ИИС — преимущественно первого типа (А). Второй тип (Б) отличается от первого тем, что налоговая льгота предоставляется в конце срока действия договора. Изъять средства со счета можно лишь при его одновременном закрытии и без сохранения льготы.
Сегодня в пресс-службе Министерства финансов России рассказали «Известиям» о готовности пересмотреть эту норму ради развития ИИС-2. С этой целью они предлагают позволить инвесторам снимать часть денег со счета до окончания срока договора без потери льготы в случае попадания клиента в сложную жизненную ситуацию или ради внесения им первого взноса по ипотечному кредиту.
Вчера председательница Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина провела встречу с участниками финансового рынка и представителями профильной саморегулируемой организации (СРО), Национальной финансовой ассоциации (НФА), в ходе которой поддержала эту идею.
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Комментарии 1
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия"
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