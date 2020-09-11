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Двойные ценники в магазинах: что ждет россиян 

Артём Кульша 27 минут назад
Двойные ценники в магазинах: что ждет россиян
Фото: РИА Новости
Указывать стоимость литра молока на ценнике пол-литровой бутылки нецелесообразно. Об этом заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил «Известиям».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Министерство промышленности и торговли России разработало проект новых правил розничной торговли. В настоящее время он проходит общественные слушания.
3 сентября Союз потребителей России (СПРФ) направил в Минпромторг предложение включить в проект правил розничной торговли обязательство указывать на ценниках в магазинах одновременно стоимость за упаковку товара и за единицу веса или объема, то есть, например, цену литра молока на ценнике пол-литровой бутылки.
В СПРФ мотивировали это тем, что двойной ценник даст покупателям возможность сравнивать стоимость конкурирующих между собой товаров. В настоящее время понять, что дешевле, возможно не всегда, так как упаковки имеют разный вес или объем. Евтухов назвал реализацию предложения союза нецелесообразной.

«Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места», — объяснил он.

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Комментарии
Личный счет , Экономика , Виктор Евтухов , Минпромторг , газета "Известия"
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