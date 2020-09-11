Двойные ценники в магазинах: что ждет россиян 

Указывать стоимость литра молока на ценнике пол-литровой бутылки нецелесообразно. Об этом заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил «Известиям».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Министерство промышленности и торговли России разработало проект новых правил розничной торговли. В настоящее время он проходит общественные слушания.

3 сентября Союз потребителей России (СПРФ) направил в Минпромторг предложение включить в проект правил розничной торговли обязательство указывать на ценниках в магазинах одновременно стоимость за упаковку товара и за единицу веса или объема, то есть, например, цену литра молока на ценнике пол-литровой бутылки.

В СПРФ мотивировали это тем, что двойной ценник даст покупателям возможность сравнивать стоимость конкурирующих между собой товаров. В настоящее время понять, что дешевле, возможно не всегда, так как упаковки имеют разный вес или объем. Евтухов назвал реализацию предложения союза нецелесообразной.