Двойные ценники в магазинах запутают россиян 

Введение в российских магазинах двойных ценников лишь станет избыточным давлением на бизнес, но интересы потребителя не защитит. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал президент "Национального института системных исследований проблем предпринимательства" Владимир Буев
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Союз потребителей России направил письмо в Минпромторг
с предложением обязать все магазины в стране использовать новые ценники — двойные. На них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема — за один литр или килограмм. Не секрет, что производители все чаще используют нестандартную упаковку, чтобы снизить стоимость продукции для покупателя — 900 граммов или миллилитров.
Такое обязательство предлагается включить в проект правил розничной торговли, разработанный Минпромторгом. Авторы идеи полагают, что инициатива не позволит производителям хитрить с упаковкой. При этом в Союзе потребителей указывают: такие ценники соответствуют европейской практике. Например, в случае с молоком указывается как цена пол-литровой бутылки, стоящей на прилавке, так и стоимость 1 литра — для понимания.
"Эта инициатива с точки зрения предпринимательской среды выглядит даже забавно, — отмечает Буев. — Сам информативный объем ценника почти удваивается, что дает потребителю дополнительные данные о товаре. Но по сути эта мера ничего не изменит. И заявленной цели отказаться от нестандартной упаковки она послужить просто не может. Маркетинговый ход, который снижает стандартный объем или вес продукта в упаковке, называется шринкфляция. На вид брикет масла, пакет с крупой или бутылка молока ничем не отличаются от стоящих рядом килограммовых и литровых аналогов, зато ценник их заметно ниже. За это ухватывается покупатель и приобретает товар, а его истинный вес и объем часто узнает уже дома. Но обманом этот ход не является".
Шринкфляция как маркетинговый ход
На сегодняшний день в России ритейлеры вправе сами выбрать, указывать им стоимость единицы товара или единицы веса. В письме Союза потребителей говорится: двойной ценник поможет потребителям сравнивать стоимость продуктов, напитков, бытовой химии, парфюмерии, косметики и других товаров, конкурирующих между собой. Сейчас это далеко не всегда возможно. Упаковки имеют разный вес или объем, и не всегда просто сориентироваться, что на самом деле дешевле.
Массово менять стандарты упаковки российские производители и ритейлеры начали в 2014 году, когда резко сократились реальные доходы населения из-за значительного обвала курса рубля. Появилась необходимость жестко конкурировать на рынке, где платежеспособность покупателя ограничена и продолжает сокращаться. Многочисленные маркетинговые ходы до сих пор навязывают россиянам стереотипы о скидках и дешевом товаре, хотя часто за этим скрывается нарезка лежалого продукта или другой вид переупаковки.
"Фактически упаковка в 450 граммов или 900 миллилитров обманом не является. Покупатель информируется о составе продукта, его объеме или весе производителем — все это должно указываться на упаковке. И если потребитель один раз почувствовал себя обманутым из-за шринкфляции, то больше продукт этой марки не купит, зато отныне будет внимательно читать данные о товаре. Никакого обмана здесь нет. С другой стороны, обязательство для магазинов указывать дополнительные данные на ценнике — лишнее административное регулирование давление. Оно вполне оправдано, когда нужно указывать наличие в товаре заменитель молочного жира. Но пересчитывать ценники на литры и килограммы — мера избыточная. В конце концов, в России люди не настолько глупы, чтобы у прилавка не подсчитать при необходимости это самим", — подчеркивает Буев.
Обязательство можно возвести в крайность
Примечательно, что некоторые ритейлеры в России и без навязанных регулятивных мер используют двойные ценники — к примеру, "Ашан"
ввел такую практику еще в 2012 году. Представитель торговой сети объяснил, что руководство пришло к выводу: так клиенту проще ориентироваться и выбирать наиболее подходящий по цене продукт.
В Минпромторге к инициативе отнеслись скептически. Замглавы ведомства Виктор Евтухов
пояснил: сейчас правила предусматривает, что продавец обязан указать на ценнике стоимость товара по весу или за единицу товара. Министерство считает нецелесообразным более детальный подход. Нововведение может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Однако окончательного ответа по идее Союза потребителей пока нет.
"Практика двойных ценников не заставит производителей и продавцов отказаться от шринкфляции — мы же понимаем, что на хитрые маркетинговые ходы бизнес идет не от хорошей жизни. Борьба за деньги потребителя обуславливают мощную конкурентную борьбу на внутреннем рынке. И мы еще долго будем наблюдать на прилавках упаковки в 430 граммов, 920 мл и тому подобное. В этой инициативе можно пойти на крайности и вообще вернуть советскую систему упаковочных ГОСТов, когда можно было выпускать товар лишь строго по килограммам, литрам или вариациям в 0,5 и 0,75 от этих мер. Но таким образом бизнес вновь загоняется в жесткие рамки. А дополнительные издержки, которые при этом он понесет, закладываются в конечную цену товара. Мир идет по пути снятия барьеров для бизнеса, если они не угрожают качеству продукта и здоровью потребителя. Избыточная регуляторика — часть такого давления. Столь мелкие вопросы, как вид ценника и его оформление, стоит все же оставлять на усмотрение магазина", — заключает Владимир Буев.
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