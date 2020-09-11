Двойные ценники в магазинах запутают россиян 

Введение в российских магазинах двойных ценников лишь станет избыточным давлением на бизнес, но интересы потребителя не защитит. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал президент "Национального института системных исследований проблем предпринимательства" Владимир Буев

Союз потребителей России направил письмо в Минпромторг с предложением обязать все магазины в стране использовать новые ценники — двойные. На них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема — за один литр или килограмм. Не секрет, что производители все чаще используют нестандартную упаковку, чтобы снизить стоимость продукции для покупателя — 900 граммов или миллилитров.

Такое обязательство предлагается включить в проект правил розничной торговли, разработанный Минпромторгом. Авторы идеи полагают, что инициатива не позволит производителям хитрить с упаковкой. При этом в Союзе потребителей указывают: такие ценники соответствуют европейской практике. Например, в случае с молоком указывается как цена пол-литровой бутылки, стоящей на прилавке, так и стоимость 1 литра — для понимания.

"Эта инициатива с точки зрения предпринимательской среды выглядит даже забавно, — отмечает Буев. — Сам информативный объем ценника почти удваивается, что дает потребителю дополнительные данные о товаре. Но по сути эта мера ничего не изменит. И заявленной цели отказаться от нестандартной упаковки она послужить просто не может. Маркетинговый ход, который снижает стандартный объем или вес продукта в упаковке, называется шринкфляция. На вид брикет масла, пакет с крупой или бутылка молока ничем не отличаются от стоящих рядом килограммовых и литровых аналогов, зато ценник их заметно ниже. За это ухватывается покупатель и приобретает товар, а его истинный вес и объем часто узнает уже дома. Но обманом этот ход не является".

Шринкфляция как маркетинговый ход

На сегодняшний день в России ритейлеры вправе сами выбрать, указывать им стоимость единицы товара или единицы веса. В письме Союза потребителей говорится: двойной ценник поможет потребителям сравнивать стоимость продуктов, напитков, бытовой химии, парфюмерии, косметики и других товаров, конкурирующих между собой. Сейчас это далеко не всегда возможно. Упаковки имеют разный вес или объем, и не всегда просто сориентироваться, что на самом деле дешевле.

Массово менять стандарты упаковки российские производители и ритейлеры начали в 2014 году, когда резко сократились реальные доходы населения из-за значительного обвала курса рубля. Появилась необходимость жестко конкурировать на рынке, где платежеспособность покупателя ограничена и продолжает сокращаться. Многочисленные маркетинговые ходы до сих пор навязывают россиянам стереотипы о скидках и дешевом товаре, хотя часто за этим скрывается нарезка лежалого продукта или другой вид переупаковки.

"Фактически упаковка в 450 граммов или 900 миллилитров обманом не является. Покупатель информируется о составе продукта, его объеме или весе производителем — все это должно указываться на упаковке. И если потребитель один раз почувствовал себя обманутым из-за шринкфляции, то больше продукт этой марки не купит, зато отныне будет внимательно читать данные о товаре. Никакого обмана здесь нет. С другой стороны, обязательство для магазинов указывать дополнительные данные на ценнике — лишнее административное регулирование давление. Оно вполне оправдано, когда нужно указывать наличие в товаре заменитель молочного жира. Но пересчитывать ценники на литры и килограммы — мера избыточная. В конце концов, в России люди не настолько глупы, чтобы у прилавка не подсчитать при необходимости это самим", — подчеркивает Буев.

Обязательство можно возвести в крайность

Примечательно, что некоторые ритейлеры в России и без навязанных регулятивных мер используют двойные ценники — к примеру, "Ашан" ввел такую практику еще в 2012 году. Представитель торговой сети объяснил, что руководство пришло к выводу: так клиенту проще ориентироваться и выбирать наиболее подходящий по цене продукт.

В Минпромторге к инициативе отнеслись скептически. Замглавы ведомства Виктор Евтухов пояснил: сейчас правила предусматривает, что продавец обязан указать на ценнике стоимость товара по весу или за единицу товара. Министерство считает нецелесообразным более детальный подход. Нововведение может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Однако окончательного ответа по идее Союза потребителей пока нет.