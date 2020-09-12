Объявлены новые «коронавирусные» выплаты

Согласно постановлению, размер выплаты будет зависеть от должности специалиста и составит от 20 до 100% от среднемесячного дохода за 9 месяцев прошлого года, по данным Росстата . Наибольшие доплаты получат врачи и медработники с высшим (немедицинским) образованием, оказывающие специализированную помощь в стационарных условиях — инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи — по 100% среднемесячного дохода. Врачам первичного звена, скорой медпомощи доплатят — по 80%, среднему медперсоналу стационаров — по 50%, а младшему персоналу — по 30%. Медсестры и фельдшеры, участвующие в оказании скорой медицинской помощи, получат по 40% от прошлогоднего среднемесячного дохода. Средний медперсонал по приему вызовов "скорой" и передаче их выездным бригадам — по 20%.

В пояснительной записке к документу говорится, что "сотрудники учреждений, подведомственных федеральным органам власти, наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, многие из них напрямую имеют дело с больными: несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем".

Средства на выплаты в размере 5 млрд рублей будут выделены из резервного фонда правительства. До 1 октября учреждениям и ведомствам поручено отчитаться об эффективном и целевом использовании направленных им средств.