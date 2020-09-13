Можно ли самостоятельно накопить на пенсию?

Например, когда он работает за границей, но хочет, чтобы пенсия в России продолжала формироваться, или чтобы формировать пенсию близкого человека, который нигде не работает. Взносы могут также делать те, кто работает на себя, чтобы увеличить уже имеющиеся пенсионные права либо сформировать их с нуля. Последнее, в частности, относится к самозанятым, применяющим налог на профессиональный доход. По закону они не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе за счет добровольных взносов.

Но сколько лет и в каком объеме придется делать такие отчисления? По просьбе "Российской газеты" эксперты сделали примерные расчеты. Примерные — потому что и доходы у всех разные, и возможности для отчислений.

Как напоминает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец, для получения страховой пенсии необходимо к моменту выхода на заслуженный отдых иметь определенный стаж и определенное количество страховых коэффициентов (баллов). Каждый год эти показатели меняются. Так, в нынешнем году нужно иметь как минимум 11 лет стажа и 9,57 балла, а в 2025 году — уже 15 лет и 30 баллов.

"Если человек хочет выплачивать взносы с МРОТ и если взять за базу 2025 год, на который определено 30 баллов и 15 лет стажа, то ему придется уплачивать взносы 26 лет, чтобы заработать баллы, так как уплата 22% с МРОТ даст чуть больше одного балла в год. Максимально в год после 2021 года можно заработать 10 баллов. Значит, чтобы заработать 30 баллов, нужно три года перечислять максимальные суммы ежегодно. Максимальная сумма — это порядка 300 тысяч рублей в год", — поясняет Иванова-Швец.

А вице-президент АО "КРОС", руководитель проекта "Пенсионная грамотность" Максим Кваша обращает внимание, что пока что законодательно установлены количество пенсионных коэффициентов и нормы стажа до 2025 года. "К тому моменту, когда вы соберетесь выйти на пенсию, требования и к стажу, и к числу баллов могут вырасти, появиться какие-то другие исключения или ограничения. Кроме того, пенсионное законодательство сложное. На размер пенсии влияют и особые условия труда, звания и награды. Бесспорно одно: если человек хочет получать страховую пенсию от государства, о ее формировании нужно позаботиться", — подчеркивает эксперт.

При отсутствии стажа и баллов россиянам назначают социальную пенсию. При этом она назначается на пять лет позже страховой. Иными словами если человек к моменту выхода на пенсию не накопил на страховую ему через пять лет назначат социальную. Размер социальной пенсии не может быть ниже прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера.