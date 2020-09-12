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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 2 часа назад
Россиян предупредили о новом мошенничестве
Фото: depositphotos.com
Злоумышленники могут получать данные о клиентах одного из банков при помощи голосового меню и использовать их для мошенничества с применением методов социальной инженерии, предупредили в Центробанке.
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России направил кредитным организациям письмо, в котором говорится, что мошенники обращались с подмененных номеров клиентов в систему интерактивного голосового меню при звонке в банк, передает РБК.
Злоумышленники при использовании такой схемы могут узнать данные об остатках на счетах жертв. Затем эта информация применялась мошенниками при звонках клиентам в целях кражи денежных средств с банковских карт.
В ЦБ пояснили, что такая мошенническая схема стала возможна по причине того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны кредитным организациям в 2019 году.
Ранее мошенники придумали новую схему, в которой сообщают по телефону клиентам, что их средствам на депозите грозит опасность и провоцируют на срочный перевод денег на другой счет.
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Комментарии 7
Личный счет , Центральный банк России
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