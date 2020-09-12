Вышли на новый уровень: россиян предупредили о мошенничестве

Мошенники звонят россиянам, зная остаток средств на их банковской карте — Центробанк раскрыл новую схему мошенничества. О последней фишинговой «разработке» киберпреступников сообщает РБК. Агентство ссылается на письмо-предупреждение, отправленное в российские банки экспертами Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ).

Схема незатейлива, но довольно действенна. Злоумышленники подменяют номера клиентов с помощью специальных программ и звонят банковскому голосовому помощнику. Преступники располагают базой данных с 4 последними номерами банковских карт, что позволяет им получить от робота сведения об остатке на счете клиента.

После этого в дело вступает социальная инженерия. Мошенники звонят клиентам и представляются сотрудниками банка, называя для убедительности оставшуюся сумму на счете.

ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о росте звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках средств на счетах.

Номера телефонов и банковских карт были скомпрометированы и распространялись в интернете. Источник однозначно пока не установлен. В ЦБ считают, что мошенники могли получить их из клиентской базы маркетплейса Joom, которая ранее оказалась в открытом доступе.