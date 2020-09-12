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Вышли на новый уровень: россиян предупредили о мошенничестве с картами 

Майк Габриелян 3 часа назад
Вышли на новый уровень: россиян предупредили о мошенничестве
Фото: РИА Новости
Мошенники звонят россиянам, зная остаток средств на их банковской карте — Центробанк раскрыл новую схему мошенничества. О последней фишинговой «разработке» киберпреступников сообщает РБК. Агентство ссылается на письмо-предупреждение, отправленное в российские банки экспертами Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ).
Схема незатейлива, но довольно действенна. Злоумышленники подменяют номера клиентов с помощью специальных программ и звонят банковскому голосовому помощнику. Преступники располагают базой данных с 4 последними номерами банковских карт, что позволяет им получить от робота сведения об остатке на счете клиента.
После этого в дело вступает социальная инженерия. Мошенники звонят клиентам и представляются сотрудниками банка, называя для убедительности оставшуюся сумму на счете.
ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о росте звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках средств на счетах.
Номера телефонов и банковских карт были скомпрометированы и распространялись в интернете. Источник однозначно пока не установлен. В ЦБ считают, что мошенники могли получить их из клиентской базы маркетплейса Joom, которая ранее оказалась в открытом доступе.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как добрые прохожие давали мошенникам телефон для звонка и лишались денег на карте.
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Комментарии 2
Личный счет , Центральный банк России
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