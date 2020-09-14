Названы регионы с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая — в Республике Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Зависит от региона

Ситуация в сфере ЖКХ является одной из острых и широко обсуждаемых тем в России. В частности, периодически происходящий рост тарифов на фоне непрозрачности системы ценообразования и частых вопросов по качеству предоставляемых услуг.

Для многих жителей России оплата коммунальных услуг составляет существенную часть семейного бюджета, и даже небольшой рост тарифов может ощутимо отразиться на уровне благосостояния.

Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в регионах РФ. На основании этих данных был составлен рейтинг регионов РФ по доле расходов населения на ЖКУ.

Результаты исследования свидетельствуют о существующей неравномерности доли затрат на ЖКУ в региональном разрезе. Значение показателя в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 4,9% до 13,7%.

Доля трат на ЖКУ По итогам 2019 года наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Республике Ингушетия. Здесь она составляет 4,9%. Также низкие значения в Республике Дагестан, Москве, Тыве, Республиках Алтай и Хакасия, а также в Иркутской области. В перечисленных субъектах РФ доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7,5% совокупных потребительских расходов.

Самая большая доля расходов на ЖКУ — в Республике Коми (13,7%), Чукотском автономном округе (13,6%) и в Магаданской области (12,9%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 47 субъектов РФ.

Позиции регионов в рейтинге, по мнению экспертов РИА Новости, могут быть объяснены влиянием различных факторов. Во-первых, это уровень тарифов на услуги ЖКХ, который может быть обусловлен различными, в том числе, природно-географическими причинами. Также значение имеет уровень доходов жителей. Помимо этого, на долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ. В большинстве случаев влияние на те или иные позиции регионов оказывают сразу несколько перечисленных факторов.

Доля расходов выросла в 43 регионах

Как свидетельствует исследование, в половине регионов доля затрат на ЖКУ в структуре потребительских расходов выросла.

В целом по стране доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2018 годом осталась на таком же уровне и составила 9,6%. Сокращение доли отмечается в 36 регионах. Наиболее существенно она снизилась в Ямало-Ненецком автономном округе (-4,4 п.п.), в Камчатском крае (-2,2 п.п.) и в Иркутской области (-1,4 п.п.)

В 43 субъектах РФ доля расходов на ЖКУ в совокупных потребительских расходах семей увеличилась. Самый существенный рост доли произошел в Севастополе (+1,9 п.п.), Республике Татарстан (+1,6 п.п.) и в Чеченской Республике (+1,5 п.п.).

В шести регионах — в Кемеровской области, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Ульяновской области, Курской области и в Тверской области доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2018 годом не изменилась.

4,8 тысячи рублей в месяц за ЖКУ

Эксперты РИА Новости также рассчитали объем денежных средств, который семьи тратят на услуги ЖКХ в регионах. Самый существенный объем затрат в Камчатском крае — средняя семья здесь платит за услуги ЖКХ более 9 тысяч рублей в месяц.

Свыше 7,5 тысяч рублей в месяц расходуют на ЖКУ также в Магаданской области, Москве, Ненецком автономном округе и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Меньше всего за услуги ЖКХ платят жители Курганской области и Республики Тыва. Расходы средней семьи в этих субъектах РФ составляют менее 2,6 тысячи рублей в месяц.

В целом же по РФ затраты средней семьи на ЖКУ в 2019 году составляли 4,8 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2018 годом данный показатель вырос на 9,1%.

Эксперты полагают, что в нынешнем году на фоне пандемии коронавируса можно ожидать некоторого изменения структуры потребительских расходов. Затраты на путешествия, развлечения, кафе и рестораны по понятным причинам снизятся. Также из-за нестабильной экономической ситуации наверняка многие отложат крупные покупки до лучших времен.

При этом оплата коммунальных платежей является "обязательной" статьей расходов. Таким образом, можно ожидать, что доля затрат на ЖКУ в структуре потребительских расходов увеличится.

* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.