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Россияне задумали забрать деньги из банков 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Россияне задумали массово забрать деньги из банков
Фото: РИА Новости
В настоящее время почти половина россиян (46 процентов) задумались о том, чтобы забрать часть денег со счетов в банках. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
При этом примерно каждый третий россиянин считает, что в сложившейся обстановке лучшее решение — положить сбережения на банковский счет, 21 процент участников опроса не знает, как поступать со свободными деньгами. Большинство респондентов — около двух третей (63 процента) — уверены, что в текущей ситуации не стоит совершать крупные покупки, почти пятая часть (19 процентов) уверены, что настоящее время подходит для крупных трат. Еще 74 процента считают плохой идеей сейчас брать кредиты, противоположной точки зрения придерживаются 14 процентов участников опроса.
Подавляющее большинство участников опроса — 69 процентов — полагают, что сейчас нужно минимизировать траты и постараться оставить побольше денег на будущее, каждый пятый (21 процент) считает правильным тратить зарплату или пенсию только на необходимые покупки, а остальное вкладывать во что-то ценное.
Опрос проводился 22 августа среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.
По официальным данным, во втором квартале 2020-го реальные располагаемые доходы россиян сократились на 8 процентов. Ожидается, что по итогам года падение составит 3 процента. Что касается зарплат, то предполагается, что они вырастут на 1,5 процента в текущем году.
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Личный счет , ВЦИОМ
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