Российский блогер раскрыл заработок на YouTube

Автор популярного YouTube-шоу «+100500» Максим Голополосов рассказал, сколько зарабатывает благодаря видеохостингу. Детали заработка блогер раскрыл в интервью Tjournal.

По словам Голополосова, несколько лет назад монетизация канала по партнерской программе YouTube приносила ему от двух с половиной до пяти тысяч долларов (от 188 до 376 тысяч рублей по текущему курсу). Однако в последние месяцы доход не опускается ниже шести тысяч долларов (452 тысячи рублей). В августе 2020 года россиянин и вовсе получил 10 тысяч долларов от YouTube (753 тысячи рублей).

Автор шоу добавил, что эти деньги не покрывают расходы на производство видео — канал живет за счет рекламных интеграций. Одна подобная интеграция приносит столько же средств, сколько блогер получает за месяц через партнерскую программу YouTube.

Голополосов также сравнил свои доходы на пике популярности и сегодня. Как оказалось, сейчас канал приносит ему больше средств, чем несколько лет назад.

«Просто тогда не было столько каналов монетизации. Пик популярности был где-то с 2010-го по 2014-й, а больше зарабатываю в последние три года», — отметил блогер.

Создатель «+100500» добавил, что пандемия коронавируса частично ударила по его доходам. Однако временное затишье его не беспокоит, потому что у Голополосова заключен годовой контракт с известным производителем смартфонов.