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Падение доходов: кто в зоне риска? 

Вероника Полынина 1 час назад
Падение доходов: кто в зоне риска?
Фото: РИА Новости
Россияне стремительно теряют источники дохода — этим объясняется спад реальных доходов граждан вопреки росту зарплат и сравнительно небольшой инфляции, уверены опрошенные «Прайм» эксперты.
Минэкономразвития прогнозирует, что спад реальных располагаемых доходов россиян по итогам 2020 года составит 3%.
При этом реальные зарплаты в первом полугодии 2020 года выросли на 2,9%, а до конца года прогнозируется рост в 1,5%.
Экономисты объясняют это противоречие тем, что доход и зарплата — вовсе не тождественные понятия.

«В доходы в том числе включаются поступления от предпринимательской деятельности, а они демонстрируют рекордное падение — примерно на 40% во втором квартале 2020 года к соответствующему периоду прошлого года», — рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

По словам аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, доходы от оплаты труда составляют лишь около 66% доходов населения. Две другие основные статьи — предпринимательская деятельность и социальные выплаты от государства. Оставшаяся часть, около 7% — доходы от собственности и другие.
Эксперты отмечают, что в официальной статистике учитывается информация, которую легко получить. То есть в нее попадают работники госструктур, крупных предприятий, медицинских и образовательных учреждений и т.д. При этом информация о малом и среднем бизнесе является труднодоступной, поэтому занятые на малых и средних предприятиях граждане в выборку не попадают. Кроме того, никакая статистика не учитывает теневой сектор, где заняты 33% работоспособного населения страны.
Что касается инфляции, в информации о ней учитывается около 520 позиций. В реальности домохозяйства несут расходы по гораздо большему числу позиций товаров и услуг, отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
Уровень безработицы продолжает расти и уже сейчас составляет 6,3%. В группу риска попадают граждане, занятые в «теневом» секторе экономики. По оценкам Росфинмониторинга, объем «серой» экономики — около 20 трлн рублей, что соответствует более 18% ВВП. Отсутствие социальных гарантий и невозможность в большинстве случаев работать удаленно могли понизить реальные доходы существеннее, чем официальная статистика.
Как сообщал «Рамблер», по подсчетам Росстата, во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы граждан России упали рекордно за двадцать лет — на 8%.
Видео дня. Банки обсуждают создание платформы для клиентов-«отказников»
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Личный счет , Алексей Коренев , Елена Киселева , Росстат , Росфинмониторинг , Минэкономразвития
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