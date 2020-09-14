Падение доходов: кто в зоне риска? 

Россияне стремительно теряют источники дохода — этим объясняется спад реальных доходов граждан вопреки росту зарплат и сравнительно небольшой инфляции, уверены опрошенные «Прайм» эксперты.

Минэкономразвития прогнозирует, что спад реальных располагаемых доходов россиян по итогам 2020 года составит 3%.

При этом реальные зарплаты в первом полугодии 2020 года выросли на 2,9%, а до конца года прогнозируется рост в 1,5%.

Экономисты объясняют это противоречие тем, что доход и зарплата — вовсе не тождественные понятия.

«В доходы в том числе включаются поступления от предпринимательской деятельности, а они демонстрируют рекордное падение — примерно на 40% во втором квартале 2020 года к соответствующему периоду прошлого года», — рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

По словам аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, доходы от оплаты труда составляют лишь около 66% доходов населения. Две другие основные статьи — предпринимательская деятельность и социальные выплаты от государства. Оставшаяся часть, около 7% — доходы от собственности и другие.

Эксперты отмечают, что в официальной статистике учитывается информация, которую легко получить. То есть в нее попадают работники госструктур, крупных предприятий, медицинских и образовательных учреждений и т.д. При этом информация о малом и среднем бизнесе является труднодоступной, поэтому занятые на малых и средних предприятиях граждане в выборку не попадают. Кроме того, никакая статистика не учитывает теневой сектор, где заняты 33% работоспособного населения страны.

Что касается инфляции, в информации о ней учитывается около 520 позиций. В реальности домохозяйства несут расходы по гораздо большему числу позиций товаров и услуг, отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев

Уровень безработицы продолжает расти и уже сейчас составляет 6,3%. В группу риска попадают граждане, занятые в «теневом» секторе экономики. По оценкам Росфинмониторинга , объем «серой» экономики — около 20 трлн рублей, что соответствует более 18% ВВП. Отсутствие социальных гарантий и невозможность в большинстве случаев работать удаленно могли понизить реальные доходы существеннее, чем официальная статистика.