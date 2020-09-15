Работодатели решили платить россиянам больше

Российские работодатели решили платить соискателям больше, чем указано в резюме. В среднем цифры расходятся на 7 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито.Работа», которые имеются в распоряжении газеты «Известия». Средняя зарплата в вакансиях составила 32 тысячи рублей, а в резюме — 30 тысяч.

Как выяснилось, сильнее остальных себя недооценивают строители: соискатели просят 28 тысяч рублей в месяц, хотя работодатели готовы платить им до 45 тысяч. На втором месте — медики, претендующие на зарплату в 25 тысяч рублей, а платить им готовы 35 тысяч. В вакансиях, не требующих специальных навыков, разница в среднем составляет до 40 процентов: средняя зарплата там составляет 28 тысяч рублей, а соискатели запрашивают 20 тысяч.