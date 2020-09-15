Доходы россиян защитят от списания за долги 

Госдума в осенней сессии планирует рассмотреть законопроект о неприкосновенности минимального дохода должников. Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.
«Суть поправок заключается в следующем: если в отношении человека возбуждается дело, связанное со списанием его средств за долги, то он будет иметь право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Там ему должны разъяснить, что у него есть право защитить положенный ему прожиточный минимум от списания», — цитирует Исаева сайт «Единой России».
Должник должен будет указать Федеральной службе судебных приставов один из своих счетов, на котором после списания долгов будет оставаться прожиточный минимум.
По словам Исаева, в ближайшее время поправки будут согласованы с правительством и внесены в Госдуму. Осенью законопроект рассмотрят во всех чтениях.
Под действие поправок попадут в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, у которых сейчас имеющиеся средства могут списываться за долги «под ноль».
Как ранее сообщал «Рамблер», согласно данным ФССП, на 1 июля число невыездных граждан из-за долгов возросло до 3,9 миллиона человек. Годом ранее невыездных было на 10,1% или 363,3 тысячи человек меньше. Также в РФ выросло число судебных постановлений о взыскании долгов: к 1 июля в работе у судебных приставов находилось 795,9 тысячи дел должников по алиментам, 2,6 миллиона — по услугам ЖКХ, 6,9 миллиона — по кредитам, почти 14 миллионов — по штрафам ГИБДД.