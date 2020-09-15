Доходы россиян защитят от списания за долги 

«Суть поправок заключается в следующем: если в отношении человека возбуждается дело, связанное со списанием его средств за долги, то он будет иметь право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Там ему должны разъяснить, что у него есть право защитить положенный ему прожиточный минимум от списания», — цитирует Исаева сайт «Единой России».

Должник должен будет указать Федеральной службе судебных приставов один из своих счетов, на котором после списания долгов будет оставаться прожиточный минимум.

По словам Исаева, в ближайшее время поправки будут согласованы с правительством и внесены в Госдуму. Осенью законопроект рассмотрят во всех чтениях.

Под действие поправок попадут в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, у которых сейчас имеющиеся средства могут списываться за долги «под ноль».