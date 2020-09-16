Титов просит ЦБ отменить комиссии за досрочное погашение кредитов 

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Титов сослался на поступающие к нему обращения предпринимателей, согласно которым многие предприятия в качестве антикризисной меры прибегают к досрочному погашению взятых кредитов для последующей экономии на процентных платежах.

Однако банки настаивают при этом на выплате специальных комиссий, которые, по словам Титова, становятся препятствием для реализации антикризисных программ предприятий.

Договориться об их отмене предприятиям удается редко, указал бизнес-омбудсмен.

Титов добавил, что в противном случае придется проработать законодательный запрет на установление банками комиссии за досрочное погашение кредитов «в связи с обстоятельствами, вызванными коронавирусной инфекцией».