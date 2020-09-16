В России резко вырастет объем серых зарплат 

Объем теневых зарплат в этому году может вырасти на 30%. Как отмечают представители деловых объединений и эксперты, это произойдет за счет предприятий малого и среднего бизнеса.

«На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем «серых» зарплат — на 30% до конца 2020 года», — пишут «Известия».

В Институте развития правового общества отметили, что до кризиса, вызванного пандемией, около половины компаний малого и среднего бизнеса предпочитали платить своим сотрудникам деньгами в конвертах. Сейчас же, их количество может вырасти до 80%.

Как известно, для поддержки малых и средних предпринимателей в «коронакризис» правительство и региональные власти приняли серьезные меры: были введены арендные каникулы, даны отсрочки по налогам (кроме НДС) и платежам в страховые фонды на полгода. Однако ситуация меняется, а бизнес далеко не всегда готов выходить из тени. Работники, которые соглашаются на такую работу, лишают себя достойной пенсии, у них также возникают проблемы с получением кредитов и компенсациями при увольнении. Например, справедливой пенсии, или возможности получить кредит. Отмечается, что самая большая доля зарплат в конвертах сейчас фиксируется в сфере услуг.

Ранее сообщалось, в России может появиться почасовой МРОТ. Правительство обсудит возможность включить такую поправку в Генсоглашение между работодателями, профсоюзами и властями на 2021—2023 годы. Инициативу предложило само правительство.