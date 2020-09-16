Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.94
$
75.08
88.81
89.07
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
41.26
–0.10 Золото
1964.38
+0.14 РТС
1228.48
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.09
1.1850
–0.0062
01.09
1.1912
13.09
04.09
21.08

В России резко вырастет объем серых зарплат 

Ura.Ru 2 часа назад
В России резко вырастет объем серых зарплат
Фото: ТАСС
Объем теневых зарплат в этому году может вырасти на 30%. Как отмечают представители деловых объединений и эксперты, это произойдет за счет предприятий малого и среднего бизнеса.

«На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем «серых» зарплат — на 30% до конца 2020 года», — пишут «Известия».

В Институте развития правового общества отметили, что до кризиса, вызванного пандемией, около половины компаний малого и среднего бизнеса предпочитали платить своим сотрудникам деньгами в конвертах. Сейчас же, их количество может вырасти до 80%.
Как известно, для поддержки малых и средних предпринимателей в «коронакризис» правительство и региональные власти приняли серьезные меры: были введены арендные каникулы, даны отсрочки по налогам (кроме НДС) и платежам в страховые фонды на полгода. Однако ситуация меняется, а бизнес далеко не всегда готов выходить из тени. Работники, которые соглашаются на такую работу, лишают себя достойной пенсии, у них также возникают проблемы с получением кредитов и компенсациями при увольнении. Например, справедливой пенсии, или возможности получить кредит. Отмечается, что самая большая доля зарплат в конвертах сейчас фиксируется в сфере услуг.
Ранее сообщалось, в России может появиться почасовой МРОТ. Правительство обсудит возможность включить такую поправку в Генсоглашение между работодателями, профсоюзами и властями на 2021—2023 годы. Инициативу предложило само правительство.
Видео дня. В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
Ura.Ru: последние новости
Законопроект о минимальной почасовой оплате труда попал в Госдуму Законопроект о минимальной почасовой оплате труда попал в Госдуму Экономист: где Путин возьмет деньги на новые выплаты Экономист: где Путин возьмет деньги на новые выплаты Экономист назвал главную опасность введения отцовского капитала Экономист назвал главную опасность введения отцовского капитала
Комментарии
Личный счет , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пенсионная реформа провалилась»
«Пенсионная реформа провалилась»
Предсказан быстрый крах российской экономики
Предсказан быстрый крах российской экономики
«Смерть» банков: Россию ждет чудовищный обвал
«Смерть» банков: Россию ждет чудовищный обвал
Аналитики обескуражили прогнозом по рублю
Аналитики обескуражили прогнозом по рублю
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео