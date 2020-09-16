В Европе предложили ввести минимальную зарплату 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести минимальную зарплату в ЕС , поскольку многие не имеют достаточных средств к существованию, пишет Reuters.

Минимальная зарплата в европейских странах в июле нынешнего года колебалась от 312 евро в месяц в Болгарии до 2142 евро в Люксембурге. Кроме того, фон дер Ляйен представила план по сокращению выбросов парниковых газов в ЕС как минимум на 55 процентов к 2030 году (по сравнению с уровнем 1990 года). Она также призвала к увеличению инвестиций в технологии, чтобы Европа могла более активно конкурировать с Китаем и США.

Экономика стран Евросоюза во втором квартале 2020 года рекордно сократилась на 14,4 процента в годовом выражении. В середине лета лидеры стран ЕС согласовали план по спасению ситуации, он рассчитан на 750 миллиардов евро. Большая часть этих денег (500 миллиардов) направят на безвозвратные гранты для наиболее пострадавших от пандемии стран ЕС.