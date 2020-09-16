Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.78
$
74.99
88.73
88.93
Прогноз
21.09 – 28.09
$
73.50
87.47
Индексы и котировки Brent
41.37
–0.14 Золото
1963.91
–0.10 РТС
1253.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.09
1.1868
–0.0044
01.09
1.1912
13.09
04.09
21.08

Техника Apple подорожала в России 

Lenta.ru 1 час назад
Техника Apple подорожала в России
Фото: РИА Новости
Представленные на осенней презентации гаджеты Apple оказались дороже, чем ожидалось. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.
Журналисты издания изучили цены на Apple Watch 6, Apple Watch SE, iPad 8 и iPad Air 4 и пришли к выводу, что ценовая политика Apple в России изменилась. По словам специалистов, американская компания адаптировалась под новый курс рубля, а техника стала дороже в российской национальной валюте при тех же ценах в долларах. Например, выпущенные в 2019 и 2020 годах iPad стоили в США 329 долларов, тогда как на нашем рынке планшеты оценили в 28 и 30 тысяч рублей соответственно.
В отчете говорится, что в среднем цены на продукцию Apple выросли на 10 процентов. Приблизительно на столько же подешевел рубль по отношению к иностранным валютам — доллару и евро. В этой связи специалисты спрогнозировали увеличение стоимости смартфонов iPhone 12.
Колебания курса валют, косвенно повлиявшие на ценообразование устройств Apple, были замечены с марта. Несмотря на увеличение стоимости новых девайсов, америиканская компания не стала корректировать цены гаджетов, выпущенных до сентября 2020 года.
15 сентября Apple провела ежегодную презентацию. Компания представила новое поколение умных часов Apple Watch и два планшета — iPad 8 и iPad Air 4. Впервые с 2010 года на осенней презентации не показали новых iPhone, анонс которых ожидается позже.
Видео дня. В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
Последние новости
Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2» Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2» Националист Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой Националист Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой «Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии «Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии
Комментарии
Личный счет , Компании , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аналитики обескуражили прогнозом по рублю
Аналитики обескуражили прогнозом по рублю
До 1 октября: ПФР поставил новое условие
До 1 октября: ПФР поставил новое условие
«Смерть» банков: Россию ждет чудовищный обвал
«Смерть» банков: Россию ждет чудовищный обвал
Россиян предупредили о «ловушке 2022 года»
Россиян предупредили о «ловушке 2022 года»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение