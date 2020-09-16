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В России подорожают сигареты 

Вероника Полынина 2 часа назад
Министерство финансов России подтвердило намерение поднять акцизы на табачные изделия на 20%, передает ТАСС.

«Мы увеличиваем акцизы на табак на 20% с одновременным улучшением администрирования», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Министр напомнил, что на рынке табака была внедрена маркировка товара. Теперь планируется принять меры ответственности по табачным изделиям, аналогичные тем, что действуют на рынке алкогольной продукции.

«Сейчас у нас перегиб, мы хорошо поработали по алкогольному сектору. Тем не менее, по табаку есть еще задел по увеличению администрирования акцизов», — отметил Силуанов.

По словам главы Минфина, увеличение акцизов приведет к росту цен на сигареты.
«Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей», — цитирует Силуанова РИА «Новости».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Министерство финансов России подготовило проект закона, который предусматривает увеличение ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% вместо планируемых в настоящее время 4% с целью обеспечения выполнения социальных обязательств, взятых на себя государством во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Комментарии 24
Личный счет , Видео , Антон Силуанов , Минфин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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