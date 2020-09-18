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Росстат: число бедных россиян выросло во втором квартале 2020 года до 19,9 млн 

ТАСС и ещё 4 47 минут назад
Россияне резко обеднели
Фото: ТАСС
Число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось во втором квартале 2020 г. на 1,3 млн по отношению к аналогичному периоду 2019 г. и составило 19,9 млн человек (13,5% населения страны). Об этом сообщается в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.
По данным Росстата, во втором квартале 2019 г. число бедных россиян составляло 18,6 млн человек (12,7% населения).

Безработица в России

Численность безработных в России в августе 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,81 млн человек, что на 47,6% больше показателя за август 2019 года, говорится в материалах.
Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце достигла уровня в 6,4%, добавили в Росстате.
По сравнению с июлем 2020 года показатель численности безработных вырос на 1,6% (или на 77 тыс. человек).
Как отметили в статистическом ведомстве, в августе 3,6 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 3,4 млн человек получали пособие по безработице.
В то же время, согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, который есть в распоряжении ТАСС, показатель уровня безработицы в России к концу 2021 года опустится ниже 5%, что соответствует "естественному" уровню безработицы. При этом Минэкономразвития РФ прогнозирует, что безработица в РФ по итогам 2020 года составит 5,7%, затем ожидается снижение показателя до 5,2% в 2021 году, 4,7% в 2022 году и 4,6% в 2023 году.
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Личный счет , Компании , Недвижимость , Экономика , Росстат , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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