Россияне резко обеднели

Число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось во втором квартале 2020 г. на 1,3 млн по отношению к аналогичному периоду 2019 г. и составило 19,9 млн человек (13,5% населения страны). Об этом сообщается в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

По данным Росстата, во втором квартале 2019 г. число бедных россиян составляло 18,6 млн человек (12,7% населения).

Безработица в России

Численность безработных в России в августе 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,81 млн человек, что на 47,6% больше показателя за август 2019 года, говорится в материалах.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце достигла уровня в 6,4%, добавили в Росстате

По сравнению с июлем 2020 года показатель численности безработных вырос на 1,6% (или на 77 тыс. человек).

Как отметили в статистическом ведомстве, в августе 3,6 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 3,4 млн человек получали пособие по безработице.