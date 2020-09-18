Рост зарплаты россиян ускорился

В июле 2020 года рост реальных зарплат россиян ускорился до 2,3% в годовом выражении с июньских 0,6%. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Росстат.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2020 года составила 49 844 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,7%", — говорится в сообщении.

Согласно предположениям, в следующем году рост экономики составит 3,3%, в 2022 году — 3,4%, в 2023 году — 3%.