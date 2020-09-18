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Рост зарплаты россиян в июле ускорился 

Газета.Ru и ещё 5 2 часа назад
Рост зарплаты россиян ускорился
Фото: ТАСС
В июле 2020 года рост реальных зарплат россиян ускорился до 2,3% в годовом выражении с июньских 0,6%. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Росстат.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2020 года составила 49 844 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,7%", — говорится в сообщении.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022-2023 годах являются довольно оптимистичными.
Согласно предположениям, в следующем году рост экономики составит 3,3%, в 2022 году — 3,4%, в 2023 году — 3%.
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Личный счет , Алексей Кудрин , Счетная палата , Минэкономразвития
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