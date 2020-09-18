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Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос 

News.ru 31 минуту назад
Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спрос россиян на иностранную валюту в 2020 году увеличился, следует из данных Центробанка.
Отмечается, что спрос вырос на крупные суммы — от $2000. В мае и июне 2020 года, после постепенного снятия введённых в связи с пандемией ограничений, покупки не только восстановились, но и побили шестилетний рекорд, пишут «Известия».
В феврале и марте 2020 года люди, покупавшие валюту на сумму более $5000, в совокупности приобрели $31,6 млн и $44,21 млн, в мае и июне объёмы взлетели до $310,6 млн и $607,2 млн соответственно. Показатель первого летнего месяца стал месячным рекордом с ноября 2018 года. При этом относительно мелкие покупки валюты не так популярны: размер сделок на $501–2000 в июне составил $489,3 млн — что вдвое ниже уровней зимних месяцев, а на покупки $251–500 пришлось $2,32 млн по сравнению с $77,23 млн в феврале.
В целом в июне жители РФ купили валюты на $1,932 млрд, что в 2,3 раза больше показателя апреля, составившего $846,63 млн Опрошенные изданием эксперты считают, что в дальнейшем спрос будет не таким массовым, так как россияне удовлетворили спрос, и, в то же время, падают их доходы.
Кроме того, традиционно на интерес к валюте влияет сезон отпусков, как правило, это весна и лето. Но в 2020 году ситуация нехарактерна ростом спроса на крупные суммы.
Как писал NEWS.ru ранее, экономист Михаил Хазин оценил масштабность экономического кризиса в России и эффективность принятых правительством антикризисных мер.
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Комментарии 2
Личный счет , Экономика , Михаил Хазин , Центральный банк России , газета "Известия"
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