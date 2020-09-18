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Кудрин предложил раздать россиянам деньги 

Артём Кульша 52 минуты назад
Кудрин предложил раздать россиянам деньги
Фото: РИА Новости
Власти России могли бы потратить больше денег на поддержку граждан и бизнеса. Об этом председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин написал в колонке для РБК.
Статья Кудрина посвящена особенностям бюджетной политики 2021 года. В ней он, в частности, отметил, что в 2020-м российские власти почти не тратили средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной кубышка правительства, и, как следствие, могли бы потратить больше денег на поддержку граждан и бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, например, вложить несколько сотен миллиардов рублей в расширение программ поддержки бедного населения.

« (Таким образом. — Прим. ред.) можно было бы многим помочь», — убежден он.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Он предполагает увеличение объема государственного долга до 20% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021-2022 годах, рост расходов в 2021-2023 годах, оптимизацию незащищенных статей бюджетных расходов на 10%, сокращение государственных программ по вооружению на 5% и неиндексацию заработных плат чиновников в 2021-м.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Кудрин , Счетная палата , Правительство РФ , Фонд национального благосостояния
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