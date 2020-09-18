Россияне массово обанкротились 

«Изоляция прежде всего ударила по сфере услуг и ритейлу — именно в этих сегментах отмечается наибольшая концентрация ИП. Ситуация, в которой они оказались, практически полностью «обнулила» выручку и в незначительной степени позволила снизить издержки. (…) Попадание в такого рода «ножницы» и вызвало столь массовое количество банкротств», — пояснил доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко.