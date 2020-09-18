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Россияне массово обанкротились 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россияне массово обанкротились
Фото: РИА Новости
Число обанкротившихся россиян в январе-августе этого года увеличилось на 61,9%, до 64 тысяч человек. Такой всплеск банкротств во многом обеспечили индивидуальные предприниматели, пишет со ссылкой на данные «Федресурса» и экспертов газета «Известия».
Эксперты пояснили изданию, что пандемия коронавируса серьезно ударила по малому бизнесу в России, однако большая часть индивидуальных предприниматели банкротятся именно как физические лица. По словам банкротного юриста Михаила Алексеева, в статистику именно ИП, как правило, попадают те бизнесмены, процедуру банкротства которых инициируют кредиторы.

«Изоляция прежде всего ударила по сфере услуг и ритейлу — именно в этих сегментах отмечается наибольшая концентрация ИП. Ситуация, в которой они оказались, практически полностью «обнулила» выручку и в незначительной степени позволила снизить издержки. (…) Попадание в такого рода «ножницы» и вызвало столь массовое количество банкротств», — пояснил доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Федеральной налоговой службе рассказали, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции оказали бизнесу поддержку в виде списаний налогов, отсрочек и рассрочек по их уплате на общую сумму 294 миллиарда рублей.
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Комментарии 3
Личный счет , Федеральная налоговая служба , газета "Известия"
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